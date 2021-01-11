На Кубани за сутки выявили 193 заболевших коронавирусом

По данным на 11 января 2020 года, в Краснодарском крае выявили 193 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших достигло 29 790 человек. В активной фазе заболевания находятся 8511 пациентов, выздоровели 20 182, в т.ч. 182 – за минувшие сутки. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 109 пациентов, еще четверо – на ЭКМО, уточняют в министерстве здравоохранения Кубани.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди новых заболевших – 104 женщины и 89 мужчин, в т.ч. 11 детей. Больше всего новых больных зарегистрировано в Краснодаре – 59 человек, Сочи (28) и Анапе (10).

По восемь человек заболели в Геленджике и Тихорецком районе, еще по семь – Динском, Приморско-Ахтарском, Крымском и Белоглинском районах. В Кавказском и Новопокровском районах выявили по шесть подтвержденных диагнозово, по пять – в Кореновском, Туапсинском, Белореченском и Гулькевичском районах.

Кроме того, четверых заболевших зарегистрировали в Крыловском районе, по три пациента – в Ейском и Тбилисском. По два подтвержденных диагноза – в Армавире, Каневском, Северском районах. По одному пациенту – в Абинском, Апшеронском, Темрюкском и Щербиновском районах.

Всего за последние сутки в России выявлено 23 315 случаев COVID-19 в 85 регионах РФ. Самое большое количество заболевших традиционно – в Москве (4646), Санкт-Петербурге (3004) и Московской области (1315). Меньше всего больных зарегистрировано в ЕАО (13), на Чукотке (7) и в НАО (3).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 10 января в Краснодарском крае выявили 190 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 29 597 человек. выздоровели 20 034 пациента, 1 082 умерли, 116 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента – на ЭКМО.

Алексей Белянин