Джефф Монсон завершил карьеру бойца

Боец смешанных единоборств, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска от «Единой России» 49-летний Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает портал mixedmartialarts.com. Портал приводит ссылку на соответствующую запись спортсмена в Facebook, однако на текущий момент она не доступна.

«Самое трудное для бойца — признать, что он больше не может делать свое дело… Очень трудно признать, что ты уже не тот спортсмен, каким был раньше. Я полностью ослеп на левый глаз после драки несколько лет назад, но продолжал сражаться и потерпел несколько поражений от ударов, которые не мог видеть»,— приводятся слова господина Монсона в сообщении.

По словам бойца, его спортивная карьера негативно сказывалась не только на его здоровье, но и его личных отношениях. Он отметил, что сейчас у него есть возможность в России, работая с детьми и бездомными, вносить позитивные социальные изменения, что делает его счастливым.

Господин Монсон провел 88 боев с 1996 года (61 победа, 26 поражений и одна ничья). Проводил бои с Александром Емельяненко, Алексеем Олейником, Магомедом Маликовым и другими. Джефф Монсон получил российский паспорт в июне 2018 года. В сентябре того же года стал депутатом гордумы Красногорска. Боец живет в Подмосковье с русской женой и тренирует детей в спортивном центре.

Подробнее о политическом пути Джеффа Монсона в России — в публикации “Ъ” «Из анархистов в единороссы».