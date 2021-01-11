Baidu будет совместно с Geely выпускать электромобили

Корпорация Baidu, владеющая одноименным интернет-поисковиком, объявила в воскресенье, что начнет выпускать умные электромобили. Для этого она создаст совместное предприятие с китайским автоконцерном Zhejiang Geely Holding Group.

Baidu помимо интернет-поисковика также занимается разработкой технологий искусственного интеллекта, и в ее активе уже есть система помощи водителю. Компания начала работу над созданием беспилотного автомобиля в 2017 году и с тех пор успела подписать несколько соглашений о сотрудничестве с автопроизводителями, среди которых Volkswagen, Toyota, Ford и Geely. Последняя является ведущим автопроизводителем Китая. Компании совместят имеющиеся у них технологии для выпуска умных электромобилей на мощностях Geely.

Новая компания будет независимой дочерней структурой Baidu, а Geely станет стратегическим инвестором в компанию. Контрольный пакет акций и право принимать решения о развитии компании останутся у акционеров Baidu, сообщают источники Reuters.

Кирилл Сарханянц