В Удмуртии выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Удмуртии подтвердили 189 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончался 79-летний инфицированный мужчина, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 121 житель Ижевска, 16 граждан из Завьяловского района, 13 — из Шарканского района, по 10 — из Воткинска и Алнашского района, восемь — из Киясовского района, четыре — из Сарапула, по два — из Воткинского и Якшур-Бодьинского районов, по одному — из Увинского, Селтинского и Малопургинского районов. При этом 198 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 22111 случаев заражения коронавирусом. Из них 312 закончились летальным исходом, 18267 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 152 заболевших находятся в тяжелом состоянии.