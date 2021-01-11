В феврале россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

С 15 по 20 февраля 2021 года в России будет шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, который в этом году приходится на вторник.

Согласно подготовленному Минтрудом России календарю, после шестидневной рабочей недели и трех подряд выходных россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. 22 февраля (понедельник) и 23 февраля (вторник) будут выходными, 24, 25 и 26 февраля — рабочими.

Календарь праздников на 2021 год был утвержден правительством в октябре прошлого года. Всего в 2021 году в России будет восемь государственных праздников и 29 праздничных дней. 31 декабря в этом году будет выходным.

О том, как будут работать и отдыхать россияне в 2021 году,— в календаре “Ъ”.