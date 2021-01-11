Жапаров победил на выборах президента Киргизии

После подсчета 98% бюллетеней исполнявший обязанности премьер-министра и президента Киргизии Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов на выборах главы государства, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК Киргизии. Итоговая явка составила 39,75%.

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Кроме президентских выборов, в стране также прошел референдум за изменение формы правления в стране. Большинство проголосовало за президентскую республику. Явка на референдуме составила 39,88%.

Всего работало более 2,4 тыс. избирательных участков, на них могли проголосовать более 3,5 млн граждан Киргизии.

Садыр Жапаров стал и.о. президента в октябре 2020 года, после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране. В ноябре и.о. президента сложил с себя полномочия и таким образом обошел конституционный запрет на участие в выборах. Выборы состоялись 10 января 2021 года.

Избранный президент о выборах — в интервью “Ъ” «"В тюрьме ты 24 часа в сутки свободный человек"».