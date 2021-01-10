Экзитпол: «Нур Отан» набирает более 70% на парламентских выборах в Казахстане

Три из пяти партий, участвовавших в парламентских выборах в Казахстана, могут войти в состав Мажилиса (нижняя палата парламента). Лидирует на выборах правящая партия «Нур Отан» с результатом 71,97%, свидетельствуют данные экзитпола исследовательского института «Общественное мнение».

Кроме того, в парламент могут пройти Демократическая партия Казахстана «Ак жол», набравшая 10,18% и Народная партия Казахстана (9,03%). Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и партия «Адал»не преодолевают необходимый семипроцентный барьер. Явка на парламентских выборах составила 63,3%.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил партию Nur Otan, которую он возглавляет, с победой. «Предварительные результаты exit poll показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией»,— сказал Назарбаев в эфире телеканала «Хабар 24».

Ранее сообщалось о задержаниях на несанкционированной акции против парламентских выборов в Алматы. По данным СМИ, задержаны были несколько сотен человек.