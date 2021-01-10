Волейболисты «Ярославича» легко обыграли «Грозный» и «Муром»

10 января ярославский волейбольный клуб «Ярославич» в рамках седьмого тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» выиграл в гостевом матче у команды «Грозный». Встреча, проходившая во дворце волейбола в городе Грозном закончилась со счетом 3:0 в пользу ярославской команды.

В седьмом туре, проходящем в столице Чеченской республики также участвует команда «Муром» из Владимирской области. С «Муромом» ярославский клуб играл накануне и выиграл со счетом 3:1. Во встрече «Грозного» и «Мурома», которая состоялась 8 января, сильнее были чеченские волейболисты, выигравшие со счетом 3:0.

После седьмого тура «Ярославич» возглавляет турнирную таблицу волейбольного чемпионата России в группе «Запад» высшей лиги «А». У ярославского клуба 10 побед в 12 матчах. «Ярославич» набрал 28 очков. На втором месте идет московская команда МГТУ, набравшая 23 очка. Третье место занимает команда «Нова» из Новокуйбышевска, у которой в активе 21 очко.

Следующий матч ярославский клуб снова проводит на выезде. В рамках восьмого тура «Ярославич» 23 января встречается с недавним лидером чемпионата, подмосковным клубом «Искра», который сейчас опустился на четвертую строчку турнирной таблицы.

Антон Антонов