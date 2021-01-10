Российский биатлон вернул победу

Свою длиннющую серию неудач сборная России по биатлону прервала очень эффектной победой. Ее она одержала на первом после Нового года этапе Кубка мира в немецком Оберхофе благодаря выступлению в смешанной эстафете. Она закончилась поединком на финише заключительного этапа, в котором Эдуард Латыпов взял верх над норвежцем Стурлой Хольмом Лагрейдом.

Победу, которая российская четверка из Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала в Оберхофе, очень особенной сделали два обстоятельства. Первое — это исторический, что ли, контекст.

К оберхофскому этапу серия российских неудач в виде, который приобрел в последнее время бешеную популярность, который когда-то был почти гарантией успехов, достигла невероятной длины.

После бронзы Александра Логинова в преследовании на прошлогоднем чемпионате мира в Хохфильцене отечественные спортсмены в 43 гонках в рамках Кубка мира не могли завоевать медаль, да хотя бы бронзовую, хотя бы какую-нибудь шальную, с помощью обстоятельств. И старт нынешнего сезона, его предновогодняя часть точно не кричали, по крайней мере громко, о том, что медали близки, что до них рукой подать.

Второе обстоятельство — ход борьбы в смешанной эстафете. Некоторые из команд-соперниц — норвежская, шведская — заявили на нее далеко не всех лидеров, но после первого этапа казалось, что и при таком раскладе подиум сборной России вряд ли светит. Кайшева отработала его по своим меркам классно. Но все равно — полуминутное отставание от авангарда, хвост топ-десятки.

Биатлонисты сборной России Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Эдуард Латыпов и Александр Логинов Фото: Matthias Schrader, AP

Все перевернула с ног на голову Миронова. Это был тот редчайший случай, когда не представительница России смотрелась тихоходом на фоне быстрых оппоненток вроде немки Дениз Херрман, норвежки Марте Ольсбю-Ройселанн, француженки Жюстин Брэза, а совсем наоборот. Миронова к тому же не мазала, и российская четверка вдруг оказалась впереди всех.

Дальше за нее бился Логинов, у которого недавно умер отец и который так себе выглядел в личных оберхофских гонках — спринте и преследовании. В эстафете он не подвел.

А завершал ее Латыпов. Вообще-то, последний этап в сборной России всегда бежит Логинов, но состояние главной звезды вынудило доверить его биатлонисту хотя и явно добавляющему, но без по-настоящему солидного послужного списка.

В стрельбе стоя Латыпов допустил два промаха. На заключительный круг он убегал в десяти секундах за знаменитым французом Кентеном Фийоном Майе и дыша в спину норвежцу Стурле Хольму Лагрейду. И это была чудесная погоня. Фийон Майе в конце концов растерял весь запас и сдался за полкилометра до финиша. Лагрейд, находящийся в замечательной форме, дрался до конца, но уже в «клетках» тоже не сдюжил. Латыпов в них был неудержим.

Алексей Доспехов