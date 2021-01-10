Катар и Саудовская Аравия возобновили сообщение друг с другом

Авиакомпании Qatar Airways и Saudi Airlines, совершающие рейсы из Катара и Саудовской Аравии, объявили, что возобновят прямое авиасообщение между странами с 11 января. 9 января страны открыли наземные границы, которые были закрыты с июня 2017 года после разрыва дипломатических отношений.

Автомобили пересекли пункт пропуска через границу Катара в городе Абу-Самра 9 января в 10:00, сообщает источник AFP. Агентство отмечает, что собственные корреспонденты видели проезжающий через границу транспорт. Трафик из Саудовской Аравии в Катар был меньше, чем в обратном направлении. AFP связывает это с ограничениями, введенными в королевстве из-за распространения коронавируса.

5 января Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн подписали заявление о примирении с Катаром. Четыре арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром в июне 2017 года и обвинили его в дестабилизации ситуации в регионе. Саудовская Аравия — единственное государство, граничащее с Катаром на суше.

О восстановлении отношений между странами — в материале “Ъ” «Персидскому заливу добавили согласия».