Новым директором ФК «Зенит-Ижевск» стал Алексей Ширяев

Алексей Ширяев назначен новым директором футбольного клуба «Зенит-Ижевск». Контракт подписан до конца 2021 года, говорится в группе команды во «ВКонтакте». Ранее господин Ширяев был начальником отделения спортивной подготовки в ССШОР «Зенит-Ижевск». На новой должности он сменит Дмитрия Кайгородова.

Напомним, что ранее попечительский совет ФК «Зенит-Ижевск», играющего в ПФЛ, принял решение не продлевать контракт с директором клуба Дмитрием Кайгородовым. Его срок истек 31 декабря 2020 года. Причиной послужили неудовлетворительные итоги работы клуба. Сам господин Кайгородов опровергал информацию. По его словам, решение по назначению на должность директора клуба должен принимать учредитель, т.е. правительство региона.

Подробности читайте в материале «Ни в какие ворота».