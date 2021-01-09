Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 190 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 74-летняя женщина и мужчины 68 и 83 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 119 жителей Ижевска, 20 граждан из Увинского района, 13 — из Можги, девять — из Алнашского района, шесть — из Граховского района, пять — из Глазова, по три — из Малопургинского и Дебесского районов, по два — из Игринского, Кизнерского, Можгинского и Юкаменского районов, по одному — из Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов. При этом 202 человека вылечились от COVID-19.

Так, за все время в республике зарегистрировали 21732 случая заражения коронавирусом. Из них 308 закончились летальным исходом, 17869 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 160 заболевших находятся в тяжелом состоянии.