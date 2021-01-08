Скончался бывший ректор УрГУ Владимир Третьяков

В Екатеринбурге скончался ректор Уральского государственного университета (УрГУ) в 1993-2007 годах профессор математики Владимир Третьяков, сообщили “Ъ-Урал” в медиа-центре УрФУ. «О времени и месте прощания будет сообщено позже»,— уточнили в медиа-центре.

Владимир Третьяков родился 12 декабря 1936 года в Туле. В 1959 году окончил с отличием физико-математический факультет УрГУ, с которым связал всю свою жизнь. Прошел карьерный путь от аспиранта до ректора. Впервые был избран ректором в 1993 году, дважды переизбирался. В 2007 году избран на пост президента УрГУ. Был одним из инициаторов объединения УрГУ и УГТУ-УПИ в единый вуз — Уральский федеральный университет (УрФУ). С 2011 года — советник ректора УрФУ.

Автор более 90 научных работ. Областью научных интересов Владимира Третьякова являлся круг задач, вызванных к жизни запросами техники и связанных с проблемами устойчивости, стабилизации и управления динамическими системами. Им также выполнен ряд работ, связанных с административной деятельностью и относящихся к проблемам управления высшей школой и к совершенствованию организационно-экономических механизмов научных исследований.

Член-корреспондент Российской академии наук. Заслуженный работник высшей школы. В 2003 году Владимиру Третьякову присвоено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».