Джохар Царнаев требует от властей США $250 тыс. из-за условий содержания в тюрьме

Один из организаторов теракта на Бостонском марафоне в 2013 году Джохар Царнаев, отбывающий в США пожизненное тюремное заключение, подал к американским властям судебный иск на $250 тыс. из-за условий его содержания, сообщает Boston Herald. Недовольство террориста вызвано, в частности, изъятием у него кепки и банданы, а также запретом принимать душ чаще трех раз в неделю.

Джохар Царнаев заявил в исковом заявлении, что подвергается дискриминации и незаконному обращению. Он пишет, что условия содержания сказываются на его физическом и психическом состоянии. Царнаев отбывает срок в исправительной тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, которую также называют «горный Алькатрас». Иск пока не принят к рассмотрению, поскольку Джохар Царнаев не оплатил пошлину и предоставил не полный пакет документов.

15 апреля 2013 года в Бостоне три человека погибли и более 280 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших во время марафона. Организаторами теракта стали этнические чеченцы братья Тамерлан и ДжохарЦарнаевы. Старший, Тамерлан, погиб в перестрелке с полицией. ДжохаруЦарнаеву вынесли смертный приговор, но апелляционный суд его отменил. Президент США Дональд Трамп призывал федеральное правительство добиться казни для Царнаева, Минюст пообещал сделать все необходимое для этого.