Boeing выплатит $2,5 млрд в рамках дела о крушении 737 MAX

Компания Boeing согласилась выплатить $2,5 млрд в рамках дела о двух крушениях самолетов 737 MAX, жертвами которых стали 346 человека, сообщает Reuters. При этом авиастроительная корпорация урегулирует обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, предъявленных ранее Минюстом.

Соглашение включает денежное наказание, связанное с уголовной составляющей, в размере $243,6 млн, компенсационные выплаты клиентам авиакомпании Boeing 737 MAX в размере $1,77 млрд и учреждение фонда в $500 млн для выплат компенсаций наследникам, родственникам и представителям жертв авиакатастроф.

Boeing признал в судебных документах, что два его технических пилота 737 MAX ввели в заблуждение Федеральное авиационное управление относительно ключевой для самолета системы безопасности, связанной с обеими авиакатастрофами. Исполнительный директор Boeing Дэвид Калхун заявил, что соглашение «должным образом демонстрирует, как мы не оправдали наши собственные ценности и ожидания».

Эксплуатацию Boeing 737 Max приостановили в марте 2019 года, после двух катастроф с участием самолетов. Кризис вокруг 737 Max привел к многочисленным отменам заказов на эти лайнеры и многомиллиардным убыткам Boeing. В конце июня 2020 года американские власти разрешили начать тестовые полеты Boeing 737 Max, необходимые для получения им разрешения на возобновление полетов. 29 декабря в США возобновилась коммерческая эксплуатация Boeing 737 Max