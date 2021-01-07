Путин рассказал об организации его визита в Сирию

Визит президента России Владимира Путина в Дамаск, состоявшийся в январе 2020 года, готовился в режиме секретности, но не был неожиданностью для президента Сирии Башара Асада. Об этом господин Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Для него (Башара Асада.— “Ъ”) это не было внезапным. Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Просто исключено. Поэтому это приглашение было»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что стороны договорились о том, как и когда будет сообщено о его приезде. «Мы договорились о том, что информация о моем визите, о конкретном времени и о местах нашей работы, о местах посещения не будет предаваться гласности до тех пор, пока я там не появлюсь, в силу понятных, мне кажется, причин, связанных с необходимостью обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и столица Сирии Дамаск»,— уточнил он.

Владимир Путин посетил Дамаск 7 января. Там он провел переговоры с Башаром Асадом. Стороны обсудили борьбу с терроризмом, послевоенное восстановление Сирии и заслушали доклады военных о ситуации в разных регионах страны. Главы стран встретились в командном пункте группировки войск ВС России.

О взаимоотношениях сторон — в материале “Ъ” «Спасти рядового беженца».