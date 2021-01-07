Еще 202 случая заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Среди заболевших 108 жителей Ижевска, один — из Глазова, 21 — из Воткинска, 15 — из Сарапула, по девять — из Алнашского и Увинского районов, по пять — из Юкаменского и Балезинского районов, по четыре — из Воткинского, Игринского, Дебесского и Ярского районов, по три — из Шарканского и Кезского районов, по два — из Вавожского и Селтинского районов, по одному — из Глазовского, Кизнерского и Сарапульского районов. При этом 202 человека вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 21343 случая заражения коронавирусом. Из них 303 закончились летальным исходом, 17467 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 165 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.