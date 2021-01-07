Бурятия ввела обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих

Тестирование на коронавирус COVID-19 будет обязательным для прибывающих в Бурятию из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Эти города правительство региона назвало эпидемиологически неблагоприятными.

«Гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР»,— говорится в постановлении правительства.

Требование будет действовать до 20 января. Тестирование будет бесплатным. Оно будет проходить по месту прибывания.

В Бурятии зарегистрировано более 26 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 138 новых заразившихся. С начала пандемии в регионе умерли 606 человек с COVID-19. В ноябре Бурятия первой из российских регионов повторно ввела двухнедельный локдаун.

О борьбе регионов с вирусом — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».