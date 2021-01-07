На Новомышастовской птицефабрике уничтожат 400 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

Власти Краснодарского края ввели карантин на территории ООО «Новомышастовская птицефабрика». Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Карантин на птицефабрике введен для ликвидации очага птичьего гриппа (обнаружена РНК гриппа А субтип Н5). Эпизоотическим очагом признана территория самой птицефабрики, угрожаемой зоной – территория глубиной 5 км, включая станицу Новомышастовскую. Зоной наблюдения установлена территория глубиной 10 км, включая станицу Ивановскую и хутор Прикубанский Красноармейского района.

Вся птица и продукты птицеводства с территории птицефабрики будут изъяты. Согласно перечня введенных ограничительных мероприятий, вывоз продукции, яиц, а также кормов, инвентаря, оборудования и помета – запрещен. Кроме того, приостановлена торговля птицей и отгрузка продукции убоя. Все дороги и тропы, ведущие из эпизоотического очага закрыты с момента публикации постановления. Движение транспорта также ограничено, допущенный транспорт подлежит дезинфекции на въезде и выезде.

Как пишет издание «Голос правды» (Красноармейский район), по данным на 6 января 2021 года, падеж птицы на территории птицефабрики составил 51 тыс. голов из 400 тыс. имеющегося поголовья.

До 10 января будет проведено уничтожение поголовья, которое организуют в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Как рассказал заместитель главы района, начальник райсельхозуправления Алексей Науменко, для утилизации поголовья потребуется большое количество леса и автомобильных покрышек.

«Покрышек необходимо найти около 5 тыс. штук. Надеемся на помощь соседних районов, в первую очередь Калининского и Абинского. Но самый серьезный «взнос» резины ждем от автотранспортных предприятий Краснодара», – сообщил он.

Птицефабрика Новомышастовская образована в 1977 году на базе колхозной птицефабрики. Предприятие выпускает куриные яйца, мясо кур, субпродукты, органические удобрения и кормовые добавки. По данным официального сайта, предприятие входит в список 300 лучших компаний своей отрасли.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новомышастовская птицефабрика» зарегистрировано в 2014 году. Основной вид деятельности – разведение сельскохозяйственной птицы. В 2019 году выручка компании составил 321,9 млн руб., чистая прибыль – 7 млн руб. С 31 декабря 2020 года владельцем птицефабрики числится Ольга Клыпина.

Алексей Белянин