Михаил Мишустин посетил храм в Сочи в канун Рождества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил собор святого Архистратига Михаила в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«В канун светлого праздника Рождества Христова Михаил Мишустин посетил собор святого Архистратига Михаила в Сочи», – говорится в сообщении кабмина.

Собор святого Архистратига Михаила в Сочи – первый каменный храм Русской православной церкви на Кавказе. Сооружен в честь окончания Кавказской войны в 1890 году (закладка церкви состоялась в 1874 году) по прямому указанию Великого князя наместника Кавказа Михаила Николаевича.

В 1931 году был закрыт и до 1944 года использовался как склад, после чего был вновь возвращен верующим, но без возмещения церковного имущества.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Рождественские службы в храмах Краснодарского края проходят с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В церквях следят за соблюдением социальной дистанции, наличии у прихожан средств индивидуальной защиты.

Алексей Белянин