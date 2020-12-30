На Кубани прихожан без масок не будут пускать на рождественские службы

Рождественские службы в храмах Краснодарского края пройдут с соблюдением всех антиковидных требований. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам вице-губернатора Игоря Чагаева, на территорию храмов не будут пускать людей без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, власти планируют контролировать соблюдение прихожанами дистанции не менее 1,5 метров.

«Мы должны сделать все для сохранения стабильной эпидобстановки. В целом ситуация остается контролируемой, но требует максимально слаженных действий»,– подчеркнул господин Чагаев.

Рождественские службы пройдут во всех православных храмах и приходах Краснодарского края традиционно с 6 на 7 января.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 30 декабря 2020 года в Краснодарском крае зарегистрировано 192 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 27 537 человек. Выздоровели за сутки 130 пациентов (всего 18 527), скончались 14 человек (всего 915).

Алексей Белянин