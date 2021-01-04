Сербия может начать вакцинацию препаратом «Спутник V» 5 января

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» из России может начаться в Сербии со вторника, 5 января, сообщил журналистам госсекретарь Минздрава Сербии Мирсад Джерлек.

«На протяжении недели будет использовано 2,4 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". Вероятно, часть этой вакцины завтра будет введена в употребление»,— цитирует господина Джерлека «РИА Новости». Он добавил, что на этой неделе планируется вакцинировать около 11 тыс. человек, часть вакцин, полученных Сербией, распределят между медицинскими работниками и геронтологическими центрами, сообщает агентство «Танюг».

В августе президент Сербии Александар Вучич сообщил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавируса.

Согласно статистике, 3 января коронавирусом в Сербии за сутки заболели 1966 человек. Всего из-за осложнений после перенесенной инфекции в стране умерли 3325 человек.