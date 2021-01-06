В Удмуртии выявили еще 201 случай заражения коронавирусом

В Удмуртии выявили 201 новый случай заражения коронавирусом за сутки, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Среди заболевших 109 жителей Ижевска, девять — из Сарапула, 28 — из Воткинска, восемь — из Можги, 14 — из Завьяловского района, десять — из Камбарского района, по пять — из Воткинского и Балезинского районов, четверо — из Малопургинского района, трое — из Шарканского района, по одному — из Игринского, Каракулинского, Можгинского, Граховского, Вавожского и Алнашского районов. При этом 209 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 21141 случай заражения коронавирусом. Из них 303 закончились летальным исходом, 17265 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 152 заболевших находятся в тяжелом состоянии.