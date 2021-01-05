Виктория Нуланд может стать заместителем госсекретаря США

Как ожидается, в ближайшие дни избранный президент США Джо Байден объявит имена ряда кандидатов на замещение важных постов в сфере внешней политики и безопасности. Об этом со ссылкой на информированные источники передает американское издание Politico, отмечая, что многие должности отойдут известным функционерам администрации Барака Обамы. Так, в статье говорится, что должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам может занять Виктория Нуланд, при Бараке Обаме курировавшая евразийское направление.

Для Виктории Нуланд, в 2017 году ушедшей с госслужбы в аналитический центр из-за разногласий с политикой президента Дональда Трампа, это будет повышением. Впрочем, и на своем прежнем посту в Госдепартаменте (она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии) Виктория Нуланд оказывала значительное влияние на формирование политики США на постсоветском направлении. В частности, она активно продвигала политику поддержки прозападных сил на Украине, в Грузии и Молдавии, а также выступая за ужесточение санкций в отношении РФ. Наибольшую известность в России она приобрела после того, как лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды. В России к ней относились весьма критически.

С января 2018 года по январь 2019 года она возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS). В мае 2019 года Виктория Нуланд выступила на слушаниях в Конгрессе США, где высказалась за дальнейшее ужесточение санкций в отношении России. Вскоре после этого стало известно, что ее внесли в списки лиц, которым запрещен въезд в РФ. Об это первым сообщил “Ъ”. Американка намеревалась приехать в Москву для участия в международной конференции. Имя Виктории Нуланд числилось в списке участников форума, однако до Москвы бывший высокопоставленный дипломат не добралась: ей отказали в российской визе. Как пояснили тогда “Ъ” в МИД РФ, ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские персональные санкции США. Если же она вновь займет высокий пост в Госдепартаменте США, то по сложившейся практике, ей может быть вновь открыт въезд в Россию.

Елена Черненко