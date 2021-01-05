Новак: самая худшая ситуация для рынка нефти позади

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что рынок нефти начинает восстанавливаться даже с учетом появления новых штаммов коронавируса и действия ограничений. По его словам, самая худшая ситуация для мирового рынка нефти осталась позади. Ранее сегодня, 5 января, страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи нефти в феврале и марте, Россия увеличит добычу на 65 тыс. баррелей в сутки.

«Мы видим, что самая худшая ситуация уже позади — это апрель—май прошлого года. Он (спрос.— “Ъ”) постепенно восстанавливается, несмотря на все неопределенности и новые локдауны»,— сказал господин Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+ (цитата по ТАСС).

Он объяснил позицию России по восстановлению добычи нефти в рамках сделки запросом российских нефтекомпаний. При этом Александр Новак отметил, что возвращаться к первоначальным объемам добычи надо осторожно.

Вице-премьер назвал «новогодним подарком» решение Саудовской Аравии в феврале и марте дополнительно сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. По его словам, Саудовская Аравия вносит «значительный вклад в ситуацию с восстановлением нормального уровня запасов на мировых рынках».

Подробнее о развитии сделки ОПЕК+ — в материале “Ъ” «Нефть погрязла в сдельщине».