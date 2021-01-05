Зампред комитета Госдумы назвал несерьезным предложение списать долги до 3 млн рублей

Депутат Госдумы Валерий Гартунг назвал несерьезным предложение аннулировать кредитные выплаты. Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин направил в Госдуму предложение аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам до 3 млн руб. из-за экономической ситуации на фоне пандемии.

«Банки не свои деньги выдают, они берут у вкладчиков как финансовые посредники и отдают заемщикам. Если заемщикам разрешить их не вернуть, то, значит, банки должны вкладчикам тоже деньги не возвращать? Это несерьезная вещь»,— сказал господин Гартунг РБК.

Заместитель председателя комитета по экономической политике Совета федерации Константин Долгов отметил, что сейчас необходим поиск дополнительных шагов по поддержке населения, но это предложение вызывает у него сомнения. «Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке. Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы»,— сказал он.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила, что число исполнительных производств по долгам россиян за последние четыре года выросло почти на четверть. В 2020 году их было около 104 млн.