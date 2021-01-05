«Газпром нефть» реализует в ХМАО пилотный проект по использованию ПНГ для майнинга

В 2020 году «Газпром нефть» запустила на месторождении имени Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе проект по использованию электроэнергии от попутного нефтяного газа (ПНГ) для добычи криптовалют, сообщил журнал ForkLog (посвящен технологии блокчейн и криптовалютам). Для этого к электростанции, работающей на месторождении от ПНГ, установлен мобильный контейнер с вычислительным оборудованием.

«Энергия из ПНГ может питать дата-центры и майнинговые фермы. Так мы увеличим процент рационального использования сырья. Это особенно актуально для удаленных районов Сибири и Арктики, где транспортировка попутного газа с месторождений нерентабельна», цитирует издание руководителя центра технологии блокчейн «Газпром нефти» Александра Калмыкова.

Первым локальным покупателем электроэнергии из переработанного газа стала компания Vekus. Она доставила на месторождение контейнер с 150 ASIC-устройствами Antminer S9 для тестового майнинга. За месяц оборудование использовало 49,5 тыс. кубометров попутного газа и добыло 1,8 биткоина.

Месторождение имени Александра Жагрина находится в 120 км от Ханты-Мансийска. В перспективе «Газпром нефть» рассматривает возможности расширить пилотный проект на другие месторождения.