На службу в храм Христа Спасителя в Рождество будут пускать по билетам

Прихожане смогут пройти на рождественское патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя только по пригласительным билетам. Решение принято из-за неблагоприятной эпидемической обстановки.

«В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям»,— сообщается на сайте Русской православной церкви. Прямая трансляция богослужения будет идти по телеканалам («Первый», «Россия 1» и «Спас») и на официальном сайте РПЦ. Начало в 23:00 (мск).

За последние сутки в России выявлено 24 246 случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных достигло 3 284 384, умерли с начала пандемии 59 506 человек.