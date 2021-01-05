«Локомотив» со счетом 3:2 обыграл «Сибирь» в домашнем матче КХЛ

5 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в домашнем матче встречался с командой «Сибирь» из Новосибирска. Встреча на льду «Арены 2000» в Ярославле завершилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

Ярославцы в первом периоде забросили две безответных шайбы. Отличились Павел Красковский и Артур Каюмов. Второй период оказался за гостями. По шайбе в ворота железнодорожников отправили Алексей Яковлев и Юусо Пуустинен. «Локомотив» ответил одной ответной шайбой, заброшенной Георгием Ивановым. Третий период не изменил окончательный счет.

Это второй матч команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. В первой встрече 6 декабря в Новосибирске железнодорожники выиграли со счетом 4:3 в овертайме.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб снова проводит на своем льду. 7 января «Локомотив» принимает СКА из Санкт-Петербурга.

Антон Антонов