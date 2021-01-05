Путин назвал снижение безработицы важнейшей задачей

Президент России Владимир Путин заявил, что важнейшей задачей властей в 2021 году будет снижение безработицы и обеспечение стабильного заработка россиян. По его словам, вопросы поддержки семей, детей и пожилых людей были и остаются приоритетными.

«Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача, здесь нужно добиться снижения безработицы, а значит, дать людям стабильный заработок»,— сказал господин Путин на совещании по социальным вопросам.

По его словам, вопросы социальной и демографической политики, мер поддержки семей, детей, людей старшего поколения остаются приоритетными. «Ко всем проблемам социального характера мы должны относиться с особым вниманием, и прошу настроить на такую работу всех наших коллег и в регионах Российской Федерации, и правительство России в целом»,— сказал президент.

В декабре на пресс-конференции Владимир Путин сказал, что уровень безработицы вырос до 6,3%, но государство принимает меры для сохранения рабочих мест. Позже глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что ситуация с безработицей стабилизируется, хотя и остается напряженной.