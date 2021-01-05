Минздрав ответил на заявление Греции о непроверенности «Спутника V»

Вакцина против коронавируса «Спутник V» показывает свою эффективность и безопасность, эти параметры контролируются с помощью федерального регистра вакцинированных, заявил замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. Ранее глава Национального комитета по вакцинации Греции Мария Теодориду заявила о смелости России и Китая, которые начали применять вакцину до завершения клинических исследований.

«Российская вакцина "Спутник V" в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность... Отмечу, что в настоящее время безопасность и эффективность применения вакцины "Спутник V" дополнительно контролируются с использованием данных федерального регистра вакцинированных»,— сказал господин Фисенко журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, решение о регистрации препарата принималось с учетом его высокой эффективности и данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы, которая использовалась и для создания других вакцин Центра имени Гамалеи.

Он отметил, что в условиях пандемии регистрация вакцины была абсолютно оправданна, так как позволила обеспечить защиту населения в максимально сжатые сроки. «По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями»,— добавил господин Фисенко.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи 11 августа. Вакцинация началась в Москве с 5 декабря, с 15 декабря — во всех регионах. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России уже привиты около 1 млн человек, новых побочных эффектов не выявлено.