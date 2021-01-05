Экипаж «КамАЗ-мастер» Сотникова занял второе место на третьем этапе «Дакара»

Экипаж белоруса Сергея Вязовича выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар». Российский экипаж «КамАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова занял второе место.

Экипаж Сергея Вязовича преодолел участок в 403 км за 3 часа 45 минут 14 секунд. Российская команда Дмитрия Сотникова отстала на 18 секунд. Третьим также пришел экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+1.16).

В общем зачете первым идет команда Сотникова (11:47.11). Второе место занимает Вязович, выступающий за «МАЗ-СПОРТавто», (+16 мин. 56 сек).

Превью ралли «Дакар» — в материале “Ъ” «Первое, второе и без капота».