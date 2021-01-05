Песков: США устроили беспредел в международной политике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что США сломали правила в мировой политике и устроили беспредел. Вместе с тем он считает, что мировой войны не будет пока сохраняется ядерный паритет.

«Как показывает практика, сейчас уже не остается таких "красных линий" вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из США устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну к сожалению, так»,— сказал господин Песков в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он добавил, что президент Владимир Путин хорошо относится к Западу, но не к «колониальным проявлениям».

По мнению господина Пескова, мировая война невозможна. «Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны, хотя страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать. Что Путин и сделал — он остановил войну в Карабахе»,— сказал представитель Кремля. При этом, по его мнению. мир не застрахован от «лавинообразной дестабилизации ситуации в разных регионах мира».

О новой модели российско-американских отношений — в материале “Ъ” «Отморозная война».