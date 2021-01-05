Петербург передаст Петрозаводску 17 троллейбусов

В Троллейбусном парке №1 на Ленинском проспекте в Петербурге началась погрузка первой партии троллейбусов для города Петрозаводска. Акция приурочена к 100-летию Республики Карелия.

Как сообщает пресс-служба Смольного, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Петрозаводска Ирина Мирошник договорились о безвозмездной передаче петербургских троллейбусов, не востребованных в перевозках.

В общей сложности Петрозаводску передается 17 троллейбусов. В основном это модели ЗиУ-682 и БТЗ-52011. Также в партии есть троллейбус петербургской сборки. Машины были отобраны представителями Петрозаводского МУП «Городской транспорт». Данное предприятие также обеспечит транспортировку троллейбусов в столицу Карелии.

“Ъ-СПб” писал, что в 2020 году Петербург закупил 142 троллейбуса, более 250 автобусов и 40 новых вагонов метро.