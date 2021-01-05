В Удмуртии выявили 213 случае заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 115 жителей Ижевска, 13 граждан из Балезинского района, 12 — из Завьяловского района, по 10 — из Глазова, Можги, Красногорского и Малопургинского районов, по семь — из Вавожского и Юкаменского районов, четыре — из Дебесского района, по три — из Игринского и Алнашского районов, по два — из Граховского, Кизнерского, Можгинского и Якшур-Бодьинского районов, один — из Ярского района. При этом 218 пациентов вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 20940 случаев заражения коронавирусом. Из них 303 закончились летальным исходом, 17056 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 153 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.