05 января, вторник
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Аналитики назвали десять мировых рисков 2021 года

Американская аналитическая компания Eurasia Group составила рейтинг рисков, с которыми мир может столкнуться в 2021 году. Первое место в списке заняла «разделенная Америка» — эксперты опасаются начала эпохи, когда примерно половина американцев будет считать каждого нового президента страны нелегитимным. Также в число основных рисков вошли затяжная пандемия коронавируса и конфликт США и Китая.

Полный рейтинг десяти мировых рисков по версии Eurasia Group:

  • «Разделенная Америка»;
  • затяжная пандемия коронавируса, которая угрожает политической стабильности и мировой экономике;
  • соперничество стран в борьбе против изменения климата;
  • усиление напряженности между США и Китаем;
  • проблемы с передачей интернет-данных и их конфиденциальностью;
  • конфликт в цифровом пространстве;
  • политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, действия которого грозят привести к напряженности как в самой стране, так и в ее отношениях с другими государствами;
  • падение экономики Ближнего Востока из-за снижения цен на нефть;
  • уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии;
  • политические и социальные проблемы в Латинской Америке.

Ранее свои предсказания на 2021 представил датский Saxo Bank. Инвестбанк ожидает в этом году рекордного роста корпоративных дефолтов, а также прогнозирует, что по источникам и распространителям фейковых СМИ будет нанесен мощный удар при помощи блокчейна.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вакцинация от COVID-19 разрушит корпорации, а крупные города опустеют».

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