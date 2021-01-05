Аналитики назвали десять мировых рисков 2021 года

Американская аналитическая компания Eurasia Group составила рейтинг рисков, с которыми мир может столкнуться в 2021 году. Первое место в списке заняла «разделенная Америка» — эксперты опасаются начала эпохи, когда примерно половина американцев будет считать каждого нового президента страны нелегитимным. Также в число основных рисков вошли затяжная пандемия коронавируса и конфликт США и Китая.
Полный рейтинг десяти мировых рисков по версии Eurasia Group:
- «Разделенная Америка»;
- затяжная пандемия коронавируса, которая угрожает политической стабильности и мировой экономике;
- соперничество стран в борьбе против изменения климата;
- усиление напряженности между США и Китаем;
- проблемы с передачей интернет-данных и их конфиденциальностью;
- конфликт в цифровом пространстве;
- политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, действия которого грозят привести к напряженности как в самой стране, так и в ее отношениях с другими государствами;
- падение экономики Ближнего Востока из-за снижения цен на нефть;
- уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии;
- политические и социальные проблемы в Латинской Америке.
Ранее свои предсказания на 2021 представил датский Saxo Bank. Инвестбанк ожидает в этом году рекордного роста корпоративных дефолтов, а также прогнозирует, что по источникам и распространителям фейковых СМИ будет нанесен мощный удар при помощи блокчейна.
Подробности — в публикации “Ъ” «Вакцинация от COVID-19 разрушит корпорации, а крупные города опустеют».