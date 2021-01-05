Аналитики назвали десять мировых рисков 2021 года

Американская аналитическая компания Eurasia Group составила рейтинг рисков, с которыми мир может столкнуться в 2021 году. Первое место в списке заняла «разделенная Америка» — эксперты опасаются начала эпохи, когда примерно половина американцев будет считать каждого нового президента страны нелегитимным. Также в число основных рисков вошли затяжная пандемия коронавируса и конфликт США и Китая.

Полный рейтинг десяти мировых рисков по версии Eurasia Group:

«Разделенная Америка»;

затяжная пандемия коронавируса, которая угрожает политической стабильности и мировой экономике;

соперничество стран в борьбе против изменения климата;

усиление напряженности между США и Китаем;

проблемы с передачей интернет-данных и их конфиденциальностью;

конфликт в цифровом пространстве;

политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, действия которого грозят привести к напряженности как в самой стране, так и в ее отношениях с другими государствами;

падение экономики Ближнего Востока из-за снижения цен на нефть;

уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии;

политические и социальные проблемы в Латинской Америке.

Ранее свои предсказания на 2021 представил датский Saxo Bank. Инвестбанк ожидает в этом году рекордного роста корпоративных дефолтов, а также прогнозирует, что по источникам и распространителям фейковых СМИ будет нанесен мощный удар при помощи блокчейна.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вакцинация от COVID-19 разрушит корпорации, а крупные города опустеют».