Иран начал обогащение урана до 20%

Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель правительства Али Рабии. В начале декабря Иран утвердил «Стратегические действия по отмене санкций», документ подразумевает активизацию ядерной деятельности и наращивание степени обогащения урана. Напомним, по условиям ядерной сделки 2015 года, Ирану разрешено обогащать уран до уровня не выше 3,67%.

«Президент Ирана несколько дней назад издал указ о применении закона о стратегических действиях по отмене санкций. Несколькими часами ранее начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов»,— сказал господин Рабия (цитата по агентству Fars).

В декабре заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не намерена отказываться от реализации законопроекта «Стратегические действия по отмене санкций». Документ приняли в ответ на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Подробнее о ситуации с ядерной сделкой — в материале “Ъ” «Осторожно, сделка расширяется».