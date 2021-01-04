Reuters: блокада с Катара может быть снята во вторник

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани впервые за три года примет участие в саммите стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который состоится во вторник, 5 января, в саудовском городе Аль-Ула. Ожидается, что там будет подписано соглашение о прекращении конфликта между Катаром и еще четырьмя арабскими государствами — Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, которые разорвали дипломатические отношения с Дохой в 2017 году.

О достижении соглашения сообщил агентству Reuters высокопоставленный чиновник в администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, четыре страны прекратят блокаду Катара, и взамен Доха не будет возбуждать против них иски, связанные с потерями за три года. Источник также сообщил, что в церемонии подписания соглашения примут участие руководители всех стран-членов ССАГПЗ, Египта, а также советник президента Трампа и его зять Джаред Кушнер, который лично прилагал усилия для примирения между арабскими странами. Это должно стать последним вкладом в копилку внешнеполитических достижений уходящей американской администрации вместе с нормализацией отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами.

Арабские источники пока информацию о полном примирении не подтверждают. Известно только о решении Саудовской Аравии прекратить с вечера понедельника блокаду Катара и открыть для этого государства свое воздушное пространство, а также сухопутную и морскую границы. Об этом сообщило информационное агентство KUNA со ссылкой на главу МИД Кувейта Ахмеда Насера аль-Мухаммада ас-Сабаха.

По словам министра, эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах лично беседовал с эмиром Государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. С самого начала кризиса в Заливе Кувейт выступал посредником между Дохой и четырьмя арабскими государствами.

В то же время государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш отметил в своем Twitter: «Мы стоим перед историческим саммитом, в ходе которого мы восстанавливаем сплоченность Персидского залива».

Напомним, что причиной блокады Катара стали обвинения в его адрес в «поддержке исламистских группировок в регионе и связей с Ираном».

Марианна Беленькая