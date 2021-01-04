Саудовская Аравия открывает границы с Катаром

Саудовская Аравия вновь откроет свое воздушное пространство, сухопутную и морскую границу с Катаром с вечера понедельника, сообщают информагентства со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Кувейта. СМИ назвали это первым шагом к прекращению кризиса в Персидском заливе.

Кувейт выступает посредником между Катаром и четырьмя арабскими государствами, которые ввели эмбарго в середине 2017 года из-за «поддержки Катаром исламистских группировок в регионе и его связей с Ираном». Заявление об открытии границ было сделано накануне саммита лидеров стран Персидского залива в Саудовской Аравии, который будет проходить под председательством короля Сальмана. Ожидается, что правитель Катара примет участие в саммите.

Решение арабских стран принимается в последние дни пребывания у власти администрации президента США Дональда Трампа, отмечают СМИ.