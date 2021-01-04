ОПЕК+ перенесла переговоры по добыче на 5 января

Шестичасовые переговоры стран Организации стран—экспортеров нефти и не входящих в нее государств (ОПЕК+) об уровне сокращения добычи в феврале закончились отсутствием консенсуса. Встреча будет продолжена во вторник, сказал ТАСС один из участников заседания. Позже эту информацию подтвердил агентству и секретариат ОПЕК.

«Перерыв закончился. Есть предложение продолжить встречу завтра»,— сказал он. По московскому времени переговоры начнутся в 17:30.

Ранее сообщалось, что большая часть стран ОПЕК+ склоняется к тому, что в феврале не нужно увеличивать добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки. Комитет ОПЕК+ не вынес рекомендацию по добыче на февраль.

Напомним, с мая действует соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до августа и на 7,7 млн — до конца 2020 года. Страны ОПЕК+ 3 декабря договорились о повышении нефтедобычи с 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки, из которых 125 тыс. приходится на долю России.