Путин утвердил план действий властей против распространения опасных инфекций

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с проникновением в страну опасных инфекционных заболеваний. Согласно документу, совет может создавать оперативный штаб, который в случае необходимости должен разработать и утвердить план мероприятий по предупреждению распространения инфекций.

При возникновении угрозы Роспотребнадзор должен установить один из трех возможных уровней риска. Первый — при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй — при выявлении единичных случаев и локальных очагов в РФ, третий — при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов РФ.

Правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия.

Ранее в связи с пандемией правительство получило право вводить режим ЧС из-за эпидемий и перераспределять средства на борьбу с ними, а регионы — на свое усмотрение помогать бизнесу и населению. Господин Путин поручил губернаторам вводить и снимать ограничительные меры в зависимости от ситуации. Региональные чиновники вспоминают, что от федерального центра они получали лишь одно четкое предписание: ни в коем случае не вводить режим ЧС.

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