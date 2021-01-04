Полиция Украины получила новые сведения об убийстве Павла Шеремета

Национальная полиция Украины сообщила о получении новых материалов об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь идет об информации о возможных заказчиках преступления.

Данные получены в декабре 2020 года с помощью Службы внешней разведки Украины. «Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления»,— сообщили в полиции.

Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в интернете. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства господина Шеремета. В частности, обсуждается вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.

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На данный момент следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором находился журналист, был взорван в центре Киева. Подозреваемые в организации убийства были задержаны в декабре 2019 года. Сейчас дело находится на этапе отбора состава присяжных для судебного рассмотрения.