Глава МЧС Крыма умер в госпитале для зараженных COVID-19

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ему было 65 лет.

«Подтверждаем, скончался в ковидном госпитале»,— сказали агентству в МЧС Крыма. Находился ли министр в госпитале в связи с болезнью или по работе, не указывается.

Господин Шахов возглавлял МЧС Крыма с 2014 года. С 2011 по 2014 год работал руководителем спасательного ведомства Украины в Крыму.

В Крыму с начала пандемии выявили около 26 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Максимальный показатель за сутки зафиксирован 19 декабря — 357 человек.

В конце декабря власти Крыма ограничили до середины января работу фудкортов и зон общепита в торговых центрах, а работодателям запретили устраивать корпоративы на рабочем месте.