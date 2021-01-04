Мэрия Анапы вернула 9 га земли на Благовещенской косе через суд

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение расторгнуть договор аренды, земельного участка в районе села Витязево, который был заключен между муниципальным образованием и предпринимателем Евгением Янишогло. Площадь земельного участка составляет 9 га. Истцом выступила мэрия Анапы. Об этом сегодня сообщает Экологическая вахта по Северному Кавказу.

Суд посчитал, что ответчик существенно нарушил договор аренды, начав возведение на участке капитальных зданий, в то время как земля выделялась под строительство аттракционов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в июне прошлого года администрация Анапы выиграла суд о демонтаже этих самовольных строений. Евгений Янишогло должен был снести пять объектов незавершенного капитального строительства общей площадью 4400 кв. м. в месячный срок. Следующем шагом мэрии стало расторжение договора аренды в судебном порядке.

«Спорный участок площадью 9 га, расположен в районе села Витязево, в глубине Благовещенской косы. Он представляет собой особо ценную в природном отношении территорию, ранее не затронутую какой-либо хозяйственной деятельностью. В этой связи он должен был войти в состав природного парка "Анапская пересыпь", чему помешала застройка участка», - говорится в сообщении Экологической вахты по Северному Кавказу.

Андрей Ульченко