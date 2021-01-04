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Экипаж «КамАЗ-мастер» Сотникова победил на втором этапе «Дакара»

Российская команда «КамАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова выиграла второй этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Длина трассы, проходящей в Саудовской Аравии, составила 457 км. Экипаж прошел дистанцию за 4 ч 37 мин. 44 с.

Второе время показал соотечественник и партнер Сотникова по команде Айрат Мардеев (+3 мин. 17 с), третье место занял белорус Сергей Вязович (MAZ-Sportauto; +6.30).

В общем зачете лидирует Сотников (08:01.39), вторую позицию занимает Вязович (+17.14), третьим идет россиянин Антон Шибалов («КамАЗ-мастер»; +22.03).

Подробнее о ралли читайте в публикации “Ъ” «Первое, второе и без капота».

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