Губернатор Забайкалья заразился COVID-19

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован с коронавирусом в первую городскую клиническую больницу Читы, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Обязанности главы региона временно будет исполнять первый заместитель председателя правительства Андрей Кефер.

«Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на ковид ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей в понедельник направлен в медучреждение»,— сообщается на сайте администрации края.

В России за последние сутки выявлено минимальное число зараженных с 18 ноября — 23 351, общее число зараженных в стране достигло 3 260 138. В Забайкалье за сутки зарегистрировано 238 новых случаев заражения, общее число составило 28 199, умерли с начала пандемии более 380 человек.

Подробнее о борьбе с вирусом в России — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».