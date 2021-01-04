В России за сутки выявили менее 24 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России был выявлен 23 351 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 18 ноября (20 085). Накануне было зарегистрировано на 3,31% больше зараженных (24 150). Рекорд по числу новых больных был зафиксирован 24 декабря — 29 935 человек. Общее число зараженных в стране достигло 3 260 138.

Регионы с наибольшим числом заразившихся за сутки:

Санкт-Петербург — 3657 (всего 257 007),

Москва — 3591 (828 570),

Подмосковье — 1250 (161 251),

Нижегородская область — 482 (71 785),

Свердловская область — 399 (60 192).

За день умерли 482 человека с коронавирусом, на 4,37% меньше, чем накануне. За время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 58 988 человек. Выздоровели 21 154 человека, всего 2 640 036 человек.

В мире коронавирусом заразились более 85 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших превысило 1,84 млн. Лидерами по числу заражений COVID-19 остаются США (20,6 млн), Индия (10,3 млн), Бразилия (7,7 млн). Россия занимает четвертое место.

Подробнее о борьбе с вирусом в России — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».