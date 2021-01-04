На духовной связи

В регионах Черноземья сохранилось множество храмов, возведенных несколько веков назад, а также есть духовные объекты (целые православные комплексы), построенные в последние десятилетия. Около года назад, в интервью “Ъ-Черноземье”, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий упомянул о тренде на восстановление духовных объектов, которые пострадали в период советской России: «Сейчас понемногу народ начинает проявлять активность в этом отношении: часто нам сообщают, что вблизи такого-то села, на таком-то километре стоит разрушенный храм. Но далеко не всегда имеется возможность разоренную святыню возродить. Мы советуем: создавайте инициативную группу, ищите меценатов. У нас в Воронежском крае очень хорошая традиция есть — человек уезжает со своей малой родины, но связи духовной не разрывает, оказывает реальную помощь односельчанам. Конечно, таких энтузиастов мало. В основном люди озвучивают проблему, сообщают о ней, а принимать участие в решении совершенно не готовы. Все понимают, что это требует очень больших финансовых вложений». «Когда подсчитали, сколько всего в России разоренных храмов, которые нуждаются в возрождении, оказалось, что требуются десятки триллионов рублей. Понятно, что это не может быть осуществлено в ближайшее время. Но в перспективе у всех нас есть над чем работать»,— напомнил митрополит. В фотогалерее “Ъ-Черноземье” собраны церкви и соборы, которые привлекают не только верующих, но и ценителей архитектуры, памятников истории и православия.