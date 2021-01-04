216 случаев заражения коронавирусом и смерть 2 пациентов подтвердили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 216 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались 2 инфицированных пациента — мужчине было 82 года, женщине — 87 лет, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Среди заболевших 136 жителей Ижевска, десять — из Сарапула, 17 — из Можги, 14 — из Алнашского района, 11 — из Балезинского района, десять — из Завьяловского района, четыре — из Вавожского района, три — из Можгинского района, по два — из Юкаменского, Кизнерского, Игринского и Дебесского районов, по одному — из в Якшур-Бодьинского, Малопургинского и Граховского районов. При этом 210 человек вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 20727 случаев заражения коронавирусом. Из них 303 закончились летальным исходом, 16838 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 155 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.