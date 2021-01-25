Сегодня исполняется 53 года управляющему директору ООО «Ренессанс Брокер» Игорю Каменскому

Его поздравляет актер, продюсер и сооснователь театра «Квартет И» Ростислав Хаит:

— Друг мой Игорь! Учитывая количество твоих друзей, приятелей, товарищей и просто знакомых, тот факт, что именно мне выпала честь поздравить тебя, накладывает на мои волосатые плечи определенную ответственность. Смотри: у тебя есть практически все, что ты хочешь, не хватает разве что одной-двух побед в Лиге чемпионов и звания чемпиона мира, как у Месси. Этого я тебе пожелать сегодня не могу. Был бы юбилей — тогда да, конечно, а так — нет, извини... Поэтому пожелаю тебе вот что: пусть количество просьб, с которыми к тебе обращаются различные люди, соответствует количеству свободного времени и желания, которые ты готов на эти просьбы потратить! Потому что быть нужным близким людям — это одно из главных твоих удовольствий. С днем рождения! Обнимаю! Целую!

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